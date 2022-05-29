Tunceli’de 3 EYP düzeneği imha edildi

Tunceli’de devam eden Eren Abluka7 Operasyonlarında 3 EYP imha edildi.
Valilikten yapılan açıklamada, “İçişleri Bakanlığımızca; ilimiz genelinde başlatılan “Eren Abluka7 Operasyonları” Tunceli İl Jandarma Komutanlığımıza bağlı Jandarma Özel Harekât timlerimiz, komandolarımız ve korucularımız tarafından belirlenen tüm sektörlerde durmaksızın başarıyla devam ediyor. Operasyonlarda güvenlik kuvvetlerimize; sadık dostlarımız “arazi arama” köpekleride eşlik ediyor. Bugün Hozat ilçemiz kırsalında yürütülen operasyonlarda "Sahil" isimli Mayın/EYP arama köpeğimiz, arazide tuzaklanmış, patlaya hazır 1 adet EYP düzeneği ile araziye yerleştirilmek üzere hazırlanmış 2 adet EYP düzeneğini bularak görevini tam manasıyla yerine getirdi. ‘Sahil’ 4 yaşında. Tunceli Jandarmamızın hassas burnu, sevimli sadık dostu. Bulunan EYP düzenekleri jandarma patlayıcı imha timlerimizce imha edilmiş olup, operasyonlarımız aralıksız devam edilmektedir” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.