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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tunceli´de biri tuzaklanmış 3 EYP'yi 'Sahil' buldu

DHA

Tunceli´de biri tuzaklanmış 3 EYP'yi 'Sahil' buldu


TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ´de Eren Abluka-7 Opersyonunda arazi arama tarama faaliyetinde mayın arama köpeği `Sahil´, biri tuzaklanmış 3 el yapımı patlayıcı (EYP) buldu. EYP´ler kontrollü şekilde imha edildi. 
Tunceli'de, 28 Nisan 2022 tarihinde başlatılan Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu operasyonu 622 personel, 40 operasyonel timle devam ediyor. Güvenlik güçlerine insansız hava araçlarının yanı sıra mayın, bomba, iz takip, arama kurtarma, uyuşturucu madde bulma, sığınak ve erzak tespiti alanlarında eğitilmiş köpekler de destek veriyor. Hozat ilçesi kırsalında gerçekleştirilen arazi arama-tarama faaliyetinde mayın arama köpeği `Sahil´ biri tuzaklanmış 3 EYP düzeneği tespit etti. EYP´ler alınan önlemlerin ardından kontrollü şekilde imha edildi. 
'TUNCELİ JANDARMAMIZIN HASSAS BURNU, SADIK DOSTU' 
Konuyla ilgili Tunceli Valiliği´nden yapılan açıklamada, "Operasyonlarda güvenlik kuvvetlerimize, sadık dostlarımız arazi arama köpekleri de eşlik ediyor. Bugün Hozat ilçemiz kırsalında yürütülen operasyonlarda Sahil isimli Mayın/EYP arama köpeğimiz, arazide tuzaklanmış, patlamaya hazır 1 EYP düzeneği ile araziye yerleştirilmek üzere hazırlanmış 2 EYP düzeneğini bularak görevini tam manasıyla yerine getirdi. `Sahil´ 4 yaşında. Tunceli jandarmamızın hassas burnu, sevimli sadık dostu" denildi. (DHA)  
 DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM
2022-05-29 21:25:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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