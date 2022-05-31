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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tunceli Halk Eğitim Merkezinde binlerce kişiye kurs veriliyor

İHA

Tunceli Halk Eğitim Merkezinde binlerce kişiye kurs veriliyor

Tunceli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Almancadan İngilizceye, müzikten spora, okuma yazmadan ilk yardıma, cicim dokumadan girişimciliğe kadar onlarca branşta binlerce kişiye kurs veriyor.
Tunceli'de 2022 yılında düzenlenen kurslara 4 bin 286 kursiyer katıldı. Merkezde Almancadan İngilizceye, müzikten spora, okuma yazmadan ilk yardıma, cicim dokumadan girişimciliğe kadar onlarca branşta binlerce kişiye kurs veriliyor. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Özkan Yurtsever, tüm vatandaşları bünyelerinde açıkları kurslara katılmaya çağırdı.
Konuya ilişkin açıklama yapan Halk Eğitimi Müdürü Özkan Yurtsever, "Bireylerin değişen dünyaya uyum sağlaması değişmenin gerektirdiği bilgi, beceri ve değerleri kazanmasıyla mümkündür. Okullarımız nasıl örgün eğitimin zorunlu mekanları ise halk eğitimler de yangın eğitimin mekanlarıdır. Halk eğitim kurslarıyla ilgili kısa bilgi vermeden önce bizi motive eden bazı unsurlardan bahsetmek istiyorum. Malumunuz olduğu üzere Valimiz Mehmet Ali Özkan’in kurumlar ile olan yakın ve gayretli çalışmaları, İl Milli Eğitim Müdürümüz Gürsel Ekmekçi’nin söylem ve icraatları bize bir hareket motivasyonu getirdiği gibi ilimiz genelinde de bu hava tesirli oldu. Bu tesirle hizmetlerimizi talep odaklı değil, arz odaklı icra etmeye başladık” dedi.
Çalışma ilkelerinin öncelikle vicdana ve hakkaniyete uygun davranıp yönetmelik doğrultusunda ve de hakkın da rızası ile çalışmak olduğunu ifade eden Yurtsever, "Bu motivasyon ile il halk eğitim müdürlüğümüz dezavantajlı kesimlere öncelik tanıyıp 7’den 77’ye herkese kapımız açık olup tam gün tam yıl çerçevesinde hizmet vermekteyiz. Kurumumuz 7 gün 24 saat çalışma esası gibi hafta sonu ve sömestr tatilinde de açık bulunmaktadır. Kurslarımızın hepsi ücretsiz olduğu gibi 12 kişi ile gerekli onayları alıp kurslarımız açmaktayız" diye konuştu.
Kursa katılanlar bakımından pandemi öncesi rakamları yakaladıklarını belirten Yurtsever, “2022 senesinde şu vakit 4 bin 286 kişinin kurslarımız için başvurduğunu gözlemledik. Bu da pandemi öncesi başvuru verilerini yakaladığımızı göstermektedir. İstatiksel olarak 2021/2022 eğitim ve öğretim yılı Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre kurs açma oranlarımızda Türkiye’de ön sıralarda olmamız, kurum olarak ilk kez Avrupa Birliği Erasmus Plus projesine başvurmamızın haklı gururunu ve kıvancını yaşıyoruz. Her zaman, her yerde ve herkes için eğitim diyerek tüm vatandaşlarımızı kurumumuzdaki kurslarımıza davet ediyor, herkes için bir kurs bulabileceğinin teminatını veriyoruz" şeklinde konuştu.
Halk Eğitim Merkezinde kaybolmuş mesleklere yönelik de kurslar düzenlediklerini aktaran Yurtsever, "Bunlardan en önemlisi bölgemize ait yöresel bir ürün olan cicim kursudur. Bu kursun usta öğreticisi 74 yaşında olan Zelcan Tunç ablamızdır" ifadelerini kullandı.
Yıl boyunca ürettikleri ürünlerin tanıtımı amacıyla 17 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftasında 1 Haziran Çarşamba günü saat 10.00'da belediye meydanında sergi açılışı gerçekleştireceklerini ifade eden Yurtsever, 2 Haziran Perşembe günü saat 14.00’da İl Kültür Müdürlüğü konferans salonunda müzik dinletisi, 3 Haziran Cuma günü ise saat 14.00’da Halk Eğitim Merkezi bahçesinde resim sergisi açacaklarını söyledi. Yurtsever, etkinliklere tüm vatandaşların davetli olduğunu da sözlerine ekledi.
Cicim kursu usta öğreticisi Zelcan Tunç ise yöresel ürünlerin kaybolmaması amacıyla kurs açıldığını belirterek, “9 yıldan bu yana yeni nesle cicim yapmayı öğretiyorum. Burada halıdan çantaya, heybeden kilime kadar birçok ürün yapıyoruz. Gençlere çağrım gelip bu mesleği öğrensinler ki kaybolmasın” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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