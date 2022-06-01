Tunceli'de HEM'deki kursiyerler tarafından yapılan binlerce ürün sergilendi

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Tunceli’de 17 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası çerçevesinde il merkezi ve 7 ilçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde kursiyerler tarafından yapılan binlerce ürün sergilendi.

Tunceli Belediye Yeraltı Çarşısı üzerinde açılışı kursiyerler tarafından yapılan sergiye, Vali Mehmet Ali Özkan, İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, Tunceli Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Özkan Yurtsever, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Vali Mehmet Ali Özkan, sergilenen ürünlerin bulunduğu stantları tek tek gezerek kursiyer ve usta öğreticilerden ürünler hakkında bilgi aldı. Vali Özkan, sergiyi gezdikten sonra halk oyunları ekipleriyle birlikte halay çekti.

Binlerce ürünün sergilendiği sergi, gün boyu açık kalacak.

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