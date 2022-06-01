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Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCEL'´de kargaların saldırısında yaralanan İshak kuşu, tedaviye alındı.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Jandarma Bölge Komutanlığı´nda görevli askerler, kargaların saldırdığı kuşu fark etti. Kuşu yerden alan ekipler, durumu DKMP Tunceli Şubesi görevlilerine bildirdi. Görevlilerce teslim alınan yaralı kuşun yapılan ilk incelemede bilimsel adı `Otus Scops´ olan İshak kuşu olduğu belirlendi.

Tedaviye alınan İshak kuşunun tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacağı öğrenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan YILDIRIM

2022-06-01 15:36:03



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