Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCEL'´de kargaların saldırısında yaralanan İshak kuşu, tedaviye alındı.
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Jandarma Bölge Komutanlığı´nda görevli askerler, kargaların saldırdığı kuşu fark etti. Kuşu yerden alan ekipler, durumu DKMP Tunceli Şubesi görevlilerine bildirdi. Görevlilerce teslim alınan yaralı kuşun yapılan ilk incelemede bilimsel adı `Otus Scops´ olan İshak kuşu olduğu belirlendi.
Tedaviye alınan İshak kuşunun tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacağı öğrenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan YILDIRIM
2022-06-01 15:36:03
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