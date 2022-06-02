Kaymakam Aydoğan vatandaşlarla bir araya geldi

Tunceli’nin Hozat İlçe Kaymakamı Melih Aydoğan, mahalle ve köyleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Hozat Kaymakamı Melih Aydoğan mahalle ve köyleri ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu. İlçeye bağlı İn ve Geçimli köylerini gezen Kaymakam Aydoğan, köylerde ve mahallelerde devam eden çalışmaları inceleyerek muhtarlardan bilgi aldı. Vatandaşlarla sohbet edip sorun ve taleplerini dinleyen Kaymakam Aydoğan, sorunların çözümü için yetkililere talimat verdi.

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