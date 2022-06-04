Tunceli’de Eren-Abluka7 operasyonunda silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi

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Tunceli’de devam eden ErenAbluka 7 operasyonu çerçevesinde Pülümür ilçesi kırsalında 1 sığınak içerisinde ve toprağa gömülü halde silah ile yaşam malzemesi bulundu.

Konuya ilişkin Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “ErenAbluka7 operasyonu çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığınca TunceliPülümür kırsalında operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, “Gerçekleştirilen operasyonda 1 sığınak içerisinde ve toprağa gömülü vaziyette 3 G3 piyade tüfeği, 1 Kalaşnikof piyade tüfeği, 8 el bombası, 12 el bombası fünyesi, 3 RPG7 roketatar mühimmatı, 3 RPG7B sevk fişeği, bin kalaşnikof mühimmatı, 1 bombaatar mühimmatı, 1 M16 şarjörü, 5 Kalaşnikof şarjörü, 3 EYP anahtar sistemi, 2 akü, 3 dinamo, 6 el telsizi, 1 lazer hedef noktalayıcı, 1 el dürbünü, 1 radyo, 1 dikiş makinesi, 12 büyük tüp, 2 küçük tüp, 20 battaniye, 50 kilogram peynir, 20 kilogram zeytin, 18 litre yağ, 200 metre sera naylonu, 100 metre jiletli tel, 1 soba, 11 takım kıyafet, 1 banyo kazanı, 1 tüplü ocak, 1 ekmek sacı ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir” denildi.

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