TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de 'Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu' kapsamında Pülümür ilçesi kırsalında teröristlerin mühimmat deposu olarak kullandığı sığınak imha edildi.
Tunceli'de, 28 Nisan´da başlatılan `Eren Abluka7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu operasyonu´ 622 personel ve 40 operasyonel timle sürüyor. Pülümür ilçesi kırsalında patlayıcı madde bulma köpeği ve hava araçlarının da kullanıldığı arazi arama-tarama faaliyetinde, ormanda teröristlerin mühimmat deposu olarak kullandığı sığınak tespit edildi. Sığınaktaki aramalarda, 4 uzun namlulu tüfek, 8 el bombası, 12 el bombası fünyesi, 3 roketatar mühimmatı, 3 roketatar sevk fişeği, 1000 mermi, 1 bombaatar mühimmatı, 6 şarjör, 3 el yapımı patlayıcı anahtar sistemi, 2 akü, 3 dinamo, 6 el telsizi, 1 lazer hedef noktalayıcı, 1 el dürbünü ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Delil niteliği taşıyanlara el konulurken, sığınak, diğer malzemelerle imha edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM
2022-06-04 11:46:15
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