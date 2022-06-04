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CHP'li Aydın: Bizim adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur

DHA

CHP'li Aydın: Bizim adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur


Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, "Tabii ki altılı masa bu kararı verecek ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı; Kemal Kılıçdaroğlu'dur" dedi.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla 51 ilde 102 milletvekilinin eş zamanlı ziyaretleri kapsamında CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın ile Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, 'Sorunu Biliyoruz, Çözeceğiz' temasıyla, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşların sorunlarını dinleyip rapor haline getirmek için Tunceli´ye geldi. Milletvekilleri CHP Tunceli İl Başkanlığı'ndaki program çerçevesinde basın mensuplarıyla da bir araya geldi. 
'HERKESİN AKLINA TEK İSİM GELİYOR'
CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu belirten CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, "Bize her yerde soruyorlar, size de soruyorlar. Sokağa çıkıyorsun eş, dost soruyor; Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Neden açıklamıyorsunuz? Biz de söylüyoruz; önce Cumhur İttifakı açıklasın, biz hazırız. Seçimi ilan edin, ertesi gün açıklayalım. Nasıl bir cumhurbaşkanı olması lazım? Önce ondan bahsedeyim. Halkına kötü söz söylemeyen, eş, dost ve akraba kayırmayan, hak yemeyen ve hak yedirmeyen, sarayda oturmayan, korumasız sokakta dolaşabilen, dini siyasete alet etmeyen, Hazine'nin kuruşunu yedirmeyen, yargıyı siyasete alet ettirmeyen, halkının yanında her zaman yer alan. Bu tanımları koyduğumuz zaman herkesin aklına tek isim geliyor. Tabii ki altılı masa bu kararı verecek ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM
2022-06-04 17:14:35

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