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Tunceli’de HEM sergisi vatandaşların beğenisine sunuldu

İHA

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından hazırlanan ürünler düzenlenen sergide beğeniye sunuldu.

Tunceli’de HEM sergisi vatandaşların beğenisine sunuldu

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından hazırlanan ürünler düzenlenen sergide beğeniye sunuldu.
Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde, ilçe genelinde eğitim sezonu boyunca devam eden ev tekstili ürünleri, trikotaj, dekoratif el sanatları, el sanatları, zikzak makine nakışları gibi kursların ürünleri görücüye çıktı.
Serginin açılışını yapan ve ürünleri inceleyen Çemişgezek Kaymakamı Önder Koç, ürünlerin hazırlanmasında emeği geçen kursiyer ve eğitim kadrosunu tebrik etti.
Açılışa Çemişgezek Kaymakamı Önder Koç, ilçe Milli Eğitim Müdürü Vekili Bedri Gülcemal Ardıç, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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