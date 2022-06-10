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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Tunceli'de

İHA

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bir dizi ziyaret ve açılış için Tunceli'ye geldi. Erbaş, Hz. Ali Camii, Hz. Ali Gençlik Merkezi, Hz. Fatma Gençlik Merkezi, Ehlibeyt 46 yaş Kuran Kursunun açılışına katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Tunceli'de

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bir dizi ziyaret ve açılış için Tunceli’ye geldi. Erbaş, Hz. Ali Camii, Hz. Ali Gençlik Merkezi, Hz. Fatma Gençlik Merkezi, Ehlibeyt 46 yaş Kuran Kursunun açılışına katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafiz Osman Şahin ile birlikte Tunceli’yi ziyaret etti. Ziyaretine Tunceli Valiliği ile başlayan Erbaş’ı Vali Mehmet Ali Özkan, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, Tunceli İl Müftüsü Şevket Dilmaç, Alevi Dedeleri ile kurum amirleri karşıladı. Valilik şeref defterini imzalayan Erbaş daha sonra valilik makamında açıklamalarda bulundu.

Erbaş, Tunceli’ye ilk gelen Diyanet İşleri Başkanı olduğunu hatırlatarak, “Bu gelişimizin çok anlamlı gerekçesi var. İnşallah Munzur Üniversitemizde yapılmış olan camimizin açılışını yapacağız. Mübarek Cuma günü yine Pertek ilçemizde hem açılış hem de hafızlık merasimi yapacağız. Tunceli’ye eskiden terör sebebiyle belki gelinemiyordu. Şimdi buradan çok açık bir şekilde söylüyorum ki Tunceli terör olmayan hakikaten en güvenli şehirlerimizden birisi haline gelmiş olmasını görmekten duyduğu mutluluğu da özellikle ifade etmek istiyorum. Burası turizme çok açık. Yani turistik seyahatlerin yapılması gereken bir şehir olarak görüyoruz” dedi.

Valilik ziyaretinin ardından Munzur Üniversitesine geçen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, burada Hz. Ali Camii, Hz. Ali Gençlik Merkezi, Hz. Fatma Gençlik Merkezi, Ehlibeyt 46 yaş Kuran kursunun açılışını gerçekleştirdi. Açılış öncesinde bir konuşma yapan Prof. Dr. Erbaş, “Bu camimiz üniversitemiz öğrencilerine, hocalarına sadece namaz kılmak, ibadet yapmak için değil bu camimizi mektep haline getirelim. Hocalarımız camilerimizde öğrencilerimizi, hocalarımızı, Tuncelili kardeşlerimizi bekliyorlar. Sadece namaz için değil Kur'anı Kerim öğrenmek için camilerimize buyursunlar. İlmihal konusunda eksiği olan buyursun camimizde o eksiğini gidersin. Gruplar halinde üç, beş, on kişilik ders halklarını oluşturalım. Camimiz her zaman yoğun bir şekilde eğitim faaliyetlerine katkı sağlasın yani dini eğitim. Temel dini eğitimleri öğrenmemiz lazım” diye konuştu.

Yetkililerle birlikte camiyi gezen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş daha sonra evlilik üzerine hutbe verdi ve Cuma namazını kıldırdı. Üniversitedeki açılışın ardından Tunceli Cemevi’ne geçen Erbaş’ı Cemevi Başkanı Ali Ekber Yurt ve Alevi Dedeleri karşıladı. Dedelerle bir saate yakın görüşen Erbaş’a çıkışta cemevlerinin yasal statüsüne ilişkin sorulan bir soru üzerine Erbaş, “Dedelerle birliğimizi, beraberliğimizi konuştuk. Türkiye olarak hepimiz aynı hedefe çalışıyoruz. Devletimizin, milletimizin birliği için çalışıyoruz. Sorunlarımız, problemlerimiz tabi ki var. Onları hep birlikte çözmeye çalışacağız. O konuda bizimle alakalı değil. Çok geniş tarafları olan bir konu. Onlar süreç içerisinde değerlendirilecek” ifadelerini kullandı.

Tunceli merkez ziyaretinin ardından Pertek ilçesine geçen Prof. Dr. Ali Erbaş burada hafızlık icazet merasimine katılırken, Pertek Müftülüğü hizmet binası ve Pertek yatılı Kur'an Kursu’nun temel atma törenine katıldı. Erbaş daha sonra karayolu ile Elazığ’a geçti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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