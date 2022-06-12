Vatandaşın ayıya söyledikleri gülümsetti

Tunceli’de bir vatandaşın karşılaştığı ayıya söyledikleri gülümsetti.
Tunceli’nin Pülümür ilçesi kırsalında mantara giden bir vatandaş ayı ile karşılaştı. Üzerine gelen ayıya samimi bir dil ile seslenen vatandaş, farklı yöne gitmesini söyledi. Ayının hızla aşağı gitmesi üzerine bu kez ayı için endişelenen vatandaş, ‘Yavaş oğlum korkma, sakin’ dedi. Vatandaşın bir yandan korkması bir yandan ise ayıyı düşünmesi içleri ısıttı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.