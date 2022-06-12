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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğretmen ve öğrenciler, Munzur Nehri’nde rafting heyecanı yaşadı

İHA

Öğretmen ve öğrenciler, Munzur Nehri’nde rafting heyecanı yaşadı

Elazığ’dan gelen bir grup öğretmen ve öğrenci Tunceli’nin doğal güzelliklerini gördükten sonra Munzur Nehri’nde rafting yapmanın heyecanını yaşadı.
Elazığ Kaya Karakaya Fen Lisesi öğretmen ve öğrencileri, yıl sonu etkinlikleri çerçevesinde Tunceli’nin doğal güzelliklerini gördükten sonra Munzur Nehri’nde rafting yaptı. TunceliOvacık karayolu Dedeağaç Köyü mevkiinde başlayan ve Ana Fatma mevkiinde sona eren etkinliğe katılan öğretmen ve öğrenciler, ilk kez rafting yapmanın heyecanını yaşadı.
Etkinliğe ilişkin bilgi veren Okul Müdürü Yadin Çelik, “Uzun bir ders yılı sonrası öğrencilerimiz bir doğa gezisi çerçevesinde rafting etkinliğine katılıyor. Toplamda 41 öğrencimiz ve 10 öğretmenimiz var. Öğrencilerimiz ilk defa böyle bir etkinliğe katılıyor. Oldukça heyecanlı ve meraklılar. Onlar adına çok güzel bir faaliyet. Bu faaliyeti tertipleyen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.
Okulun beden eğitimi öğretmeni Metin Karışan da, “Biz öğrencilerimizi her yönden güçlü bireyler olarak yetiştirmenin yanında sosyal, kültürel ve sportif aktivitelerle de destekliyoruz. Bu noktada milli eğitim müdürlüğümüze, okul idarecilerimize teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimizle farklı bir etkinlik yapmak istedik. Elazığ’dan öğrencilerimiz aldık önce Munzur Gözeleri’ne gidip orada kahvaltı yaptık. Çok güzel bir gezi oldu. Öğrencilerimiz hayran kaldı. Şimdi de rafting yapacaklar” diye konuştu.
Öğrencilerden Ömer Yıldız, “İlk defa yaptım. Çok heyecanlıydı. Biraz ıslandık ancak bayağı zevkliydi” ifadelerini kullanırken, öğretmen Mehmet Yıldırım da, “Heyecanlıydı zaman zaman durgun geçti. Çok korkulacak bir şey olarak görmüyorum. Dalgalar olduğu zaman ıslandık. Zevkliydi bence” cümlelerine yer verdi.

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