Tunceli’de öğretmen ve öğrenciler atık topladı

Tunceli’de doğal hayatın korunması, çevre kirliğinin önlenmesi ve çocuklarda çevre temizliği bilincinin alıştırılması için öğretmen ve öğrenciler atık topladı.

Tunceli’de İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından doğal hayatın korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve çocuklarda çevre bilincinin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla ‘Temiz Çevre Sağlıklı Çocuklar’ sloganıyla çevre temizliği gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan öğretmen ve öğrencilere İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından katılım belgesi verildi.

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