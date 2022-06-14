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Tunceli Munzur Ortaokulunda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı

İHA

Tunceli Munzur Ortaokulunda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi.

Tunceli Munzur Ortaokulunda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı

Tunceli Munzur Ortaokulunda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi.
5 ve 12. sınıf öğrencilerinin, ilgileri doğrultusunda belirledikleri konular üzerine araştırma yapabilecekleri, araştırmalarının sonuçlarını sergileyebilecekleri, eğlenerek öğrenebilecekleri bir ortam oluşturulması amacıyla düzenlenen TÜBİTAK Bilim Fuarları Tunceli’de sergilenmeye devam ediyor. Öğrencilerin ürettikleri bilimsel bilgileri arkadaşlarıyla, öğretmenleriyle ve ilgi duyan herkesle paylaşmalarını sağlayacak eğitici, öğretici ve eğlendirici bir ortam oluşturma amacıyla Munzur Ortaokulunda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi. Öğrencilerin, ilgileri doğrultusunda belirledikleri ve danışman öğretmenlerinin rehberliğinde yapmış oldukları projeleri sergiledikleri fuara Vali Yardımcısı Osman Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, müdür yardımcıları, şube ve okul müdürleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.
Öğrencilerin projelerini tek tek inceleyen Vali Yardımcısı Osman Şahin ve İl Müdürü Gürsel Ekmekci emeklerinden dolayı öğrencileri tebrik etti.
Projelerin sunumunun ardından pasta ikramı ile TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı programı sona erdi.

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