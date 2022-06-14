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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tunceli’de jandarmanın 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı

İHA

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde Jandarma Teşkilatının 183'üncü kuruluş yıl dönümü kutlandı.

Tunceli’de jandarmanın 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde Jandarma Teşkilatının 183’üncü kuruluş yıl dönümü kutlandı.
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde Jandarma Teşkilatının 183'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir program düzenlendi. Çemişgezek İlçe Jandarma Komutanlığında düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Programda daha Çemişgezek İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Abbas Başer ve Çemişgezek Kaymakamı Önder Koç, Jandarma Teşkilatının 183’üncü kuruluş yıl dönümüne ait pastayı keserek açıklamalarda bulundu.
Jandarma Teşkilatının 183'üncü kuruluş yıldönümü için hazırlanan pastayı ilçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Abbas Başer ile birlikte kesen Çemişgezek Kaymakamı Önder Koç, "Aziz milletimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışan, söz konusu vatan savunması olduğunda gözünü kırpmadan canını feda eden Jandarma Teşkilatımızın tüm mensuplarının gününü kutluyorum. Bu anlamlı günde cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum. Görevi başındaki jandarma teşkilatımızın mensuplarına sağlık ve başarılar diliyorum" dedi.
Düzenlenen programa, Çemişgezek Kaymakamı Önder Koç, Belediye Başkanı Metin Levent Yıldız, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ağaoğlu, Çemişgezek Adliyesi hakimleri, kurum amirleri, polisler, şehit yakınları, siyasi parti ve STK temsilcileri, muhtarlar ile vatandaşlar katıldı.

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