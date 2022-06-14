Tunceli’yi sağanak vurdu

Tunceli’nin Nazimiye ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeni ile bazı iş yerlerini su bastı.

Meteorolojinin uyarısının ardından öğlen saatlerinde Tunceli’nin Nazımiye ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. Yaklaşık yarım saat etkili olan sağanak yağış nedeni ile caddeler su birikintisi oluşurken, bazı iş yerlerini de su bastı. Esnaf, saçaklarda biriken suları çubuk yardımı ile boşaltırken, fırça yardımı ile suyu tahliye etmeye çalıştı.

Yağışın akşam saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.