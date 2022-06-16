Pertek’te Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yılı programı

Tunceli’nin Pertek ilçesinde Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yılı nedeni ile program düzenlendi.

Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü, İlçe Jandarma Komutanlığında Kaymakam Yunus Emre Fırat’ın katıldığı törenle kutlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmanın yanı sıra jandarma tanıtım stantları gezildi ve şehitler için dua edildi.

Kaymakam Fırat, Jandarma Teşkilatının milli birlik ve beraberliğin tesis edilmesi noktasında, vatandaşların huzur ve güven ortamının sağlanmasında zaman kavramı gözetmeksizin görevlerini ifa ettiklerini belirterek, tüm personelin Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yılını kutlayıp, görevlerinde başarılar diledi.

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