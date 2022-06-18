Tunceli’de teröristlere inleri dar ediliyor

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Tunceli’de devam eden Eren Abluka7 operasyonu çerçevesinde PKK'lı teröristlere ait sığınak içerisinde çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Eren Abluka7 operasyonu çerçevesinde, İl Jandarma Komutanlığınca Tunceli Hozat kırsalında devam eden operasyonda 1 sığınak içerisinde 1 adet AK47 Kaleşnikof piyade tüfeği,1 adet AK47 Kaleşnikof Piyade tüfeği şarjörü,29 adet AK47 Kaleşnikof Piyade tüfeği fişeği, 1 adet el dürbünü,1 adet şemsiye, 1 adet battaniye, 5 kilogram un, 3 kilogram şeker, 3 kilogram çay ve çok miktarda yaşam malzemesinin ele geçirildiği belirtildi.

Bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.

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