Yürüyüş yaparken sürü halinde dağ keçilerine denk geldi

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde bir vatandaş, yürüyüş yaptığı sırada nesli tükenme tehlikesi altında bulunan dağ keçilerini sürü halinde görüntüledi.

Ovacık ilçesi Munzur Dağlarında doğa yürüyüşü yapan Onur Balk isimli vatandaş, sürü halinde bir araya gelen dağ keçilerini arazide otlarken gördü. Hemen cep telefonuna sarılan Balk, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan dağ keçilerini görüntüledi. Balk, ilk defa bu kadar büyük bir sürü ile karşılaştığını belirterek, dağ keçilerinin yöre insanı için değerli kabul edildiğinden popülasyonlarının arttığını söyledi.

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