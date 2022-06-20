Tuncelili kadın sporcu Erivan Barut, Tokyo’da düzenlenecek organizasyona katılacak

Tunceli’de faaliyet gösteren Dersim Kick Boks Spor Kulübü sporcusu Erivan Barut, 25 Haziran Cumartesi akşamı Tokyo'da gerçekleştirilecek olan K1 Ring of Venüs gecesinde ringe çıkarak Türkiye'yi temsil edecek.

Tunceli’de faaliyet gösteren Dersim Kick Boks Spor Kulübü sporcusu Erivan Barut, birçok şampiyonluğun yanı sıra en son kick boks dünya şampiyonu oldu. Barut, şimdi Türkiye’den ilk defa çağrılan bir kadın sporcu olarak Tokyo’da düzenlenecek olan K1 Ring of Venüs gecesinde Türkiye'yi temsil etmek için ringe çıkacak. Bir başka sporcu Musa Tan ise Özbekistan’da gerçekleşecek Dünya Kupası'nda Tunceli ve Türkiye’yi temsil edecek.



Barut: "Türkiye'yi böyle bir organizasyonda temsil edeceğim için çok gururluyum"

Bugüne kadar elde ettiği başarılardan söz eden Erivan Barut, bu zamana kadar Boks Avrupa şampiyonluğu, Muaythai Avrupa şampiyonluğu, Kick Boks Dünya Kupası şampiyonluğu, Muaythai İspanya profesyonel şampiyonluğu, Türkiye Profesyonel Kick Boks şampiyonluğu ve çeşitli dereceler elde ettiğini söyledi.

Japonya’daki müsabakaya değinen Barut, "Yakın zamanda ayın 25’inde Japonya'nın başkenti Tokyo’da, Tokyo’nun en büyük organizasyonlarından birinde bir profesyonel maçım olacak. Hiç yenilgisiz, yıldız rakibime karşı mücadele edeceğim. Türkiye’yi böylesi bir organizasyonda temsil edeceğim için çok gururluyum. En iyi şekilde temsil edeceğimi düşünüyorum. Böylesi küçük bir şehirden çıkıp Japonya’ya gideceğimiz için çok gururluyum. Burada elde ettiğimiz o kadar başarılar var ki, Avrupa, dünya kupası şampiyonluklarımız var. Bize daha çok destek verildiği taktirde ilimizden çok daha iyi sporcuların çıkacağını düşünüyorum" dedi.



Kick boks sporcusu Musa Tan da Türkiye’yi, Özbekistan’da temsil edecek

Türkiye üniversitelerarası kick boks şampiyonu olan bir başka sporcu Musa Tan ise Türkiye’yi, Özbekistan’da düzenlenecek olan uluslararası müsabakada temsil edecek. Tan, Kocaeli’nde gerçekleşecek Türkiye Kick Boks Şampiyonası'ndan sonra Özbekistan’daki Dünya Kupası'nda Türkiye’yi temsil edeceğini belirterek, "İlimizi, ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğim. İlimizin nüfusu az olduğu için bu tür başarılar gurur, onur verici. Çünkü diğere illerde birden fazla kulüp varken biz de tek kulüp var. Burada kendi aramızda çalışarak büyük başarılar elde ediyoruz. Bu da bizim için büyük gurur" diye konuştu.



Tayam: "2022 yılında en az 10 tane büyük başarı aldık"

Dersim Kick Boks Spor Kulübü Antrenörü Gürsel Tayam, 2022 yılında en az 10 tane büyük başarı aldıklarını kaydederek, "Hem boksta, hem kick boksta hem muaythai dalında önemli başarılar aldık. Erivan kızımızın boks Avrupa şampiyonluğu, kick boks dünya şampiyonluğu gibi başarıları, Musa arkadaşımızın Türkiye şampiyonluğu var. Erivan, Japonya’da ringe çıkacak. Ülkemizden çağrılan tek kadın sporcu. Bu da bizim için gurur verici bir şey. Musa, uluslararası kick boks müsabakasına gidecek. Erivan, muaythai dünya oyunlarına seçildi, Amerika’ya gidecek. Boksta, Üniversitelerarası Dünya Şampiyonası Samsun’da düzenlenecek. Oraya gideceğiz. Bizler sadece spor yapmak istiyoruz. Polemiğe girmek istemiyoruz. Yaptığımız derecelerle mutlu olmak istiyoruz. İnsanlardan da bunu bekliyoruz" şeklinde konuştu.

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