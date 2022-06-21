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Tunceli´de köylüler dışında ormanlara giriş yasaklandı

DHA

Tunceli´de köylüler dışında ormanlara giriş yasaklandı


Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ Valiliği´nden yapılan açıklamada, kent sınırları içerisindeki ormanlarda ateş yakılmasının yasak olduğu belirtilerek, 15 Haziran ile 31 Ekim tarihleri arasında Pülümür ve Munzur vadilerindeki ormanlık bölgelere, oralarda yaşayan köylüler dışında giriş çıkışın yasaklandığı duyuruldu. 
Geçen ağustos ayında Tunceli'de bulunan ve Türkiye´de alan bakımından en büyük ikinci milli parkı olan Munzur Vadisi Milli Parkı   ve birçok noktada orman yangınları çıktı. Bu yıl yangınlarla mücadele kapsamında Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında, orman yangınlarının önüne geçilmesi ve önlenmesi amacıyla `Orman Yangını Hazırlıkları Değerlendirme Toplantısı´ gerçekleştirdi. Yapılan toplantıda 15 Haziran´dan 31 Ekim´e kadar geçerli olmak üzere yeni kararlar alındı.
Toplantıda alınan kararlarla ilgili valilik tarafından yapılan açıklamada, Tunceli ili hudutları genelinde 6831 sayılı Orman Kanunu´nun 31 ve 32´nci maddeleri çerçevesine giren köylerin hudutları içinde anız ve benzeri bitki örtüsü ile il sınırları içerisinde ormanlarının tamamında ateş yakmanın yasak olduğu hatırlatılarak, "15 Haziran 2022 tarihinden 31 Ekim 2022 tarihine kadar Pülümür ve Munzur vadilerinde ateşli, ateşsiz piknik yapmak, kamp yapmak, çadır kurmak yasaktır. Mahalli köylülerin işi gereği ormana giriş ve çıkışları dışında izinsiz olarak ormanlara giriş ve çıkış yasaklanmıştır. Köy muhtarları, köy bekçileri vasıtasıyla gerekli gözetmeler yaptırılarak şüpheli şahısların tespiti halinde derhal güvenlik güçlerine ve orman teşkilatına haber vereceklerdir" denildi. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM
2022-06-21 12:47:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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