Tunceli’de 3 bin 500 rakımda koyun kırkma mesaisi

Yaz mevsiminin kendini hissettirmeye başladığı Tunceli’nin Pülümür ilçesine bağlı 3 bin 500 rakımlı Elmalı yaylasında, sürü sahipleri küçükbaş hayvanların kırkımına başladı.

Her yılın mayıs ile haziran ayları arasında küçükbaş hayvanların daha sağlıklı gelişebilmeleri için kırkma dönemi başlıyor. Bu çerçevede Tunceli’nin Pülümür ilçesine bağlı 3 bin 500 rakımlı Elmalı yaylasında besicilik yapan Seçkin Ekici, yaz mevsiminin kendini hissettirip sıcakların artmaya başlamasıyla koyunların rahatlaması, et ve süt veriminin çoğalması için yapılan kırkma işlemine başladı. 600'e yakın küçükbaş hayvana sahip olan Ekici, yayladaki arkadaşlarının da desteğiyle, hem eski yöntem olan ve ‘kırklık' adı verilen makasla hem de makine ile koyun kırkma işlemlerini yapıyor.

Çemişgezek ilçesinden Pülümür yaylalarına geldiklerini belirten çiftçi Seçkin Ekici, "Çok zor bir mesleği yapıyoruz. Küçükbaş hayvancılıkla uğraştığımız için takip etmemiz gereken konular da çok fazla oluyor. Koyunlarımızın hem ferahlaması hem de daha çok gelişmesi için yılın belli dönemlerinde koyunlarımızı kırkıyoruz. Yayla koşulları her ne kadar zor olsa da biz bu zorluğa alıştık. Arkadaşlarımızla birlikte burada koyun kırkma çalışmalarımız neşeli ve muhabbetli bir şekilde geçiyor" dedi.

