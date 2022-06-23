Türkiye'de şu ana kadar görülmedi: Tunceli'de 9 metre 22 santimetre gövde çapına sahip ceviz ağacı tespit edildi

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde akademisyenler tarafından yapılan çalışmada 700 yıllık ardıç ağacının yanı sıra Türkiye’de bugüne kadar görülmüş gövdesi en geniş ceviz ağacı tespit edildi. Çalışmaların devam edeceği belirtilirken, ağaçların anıt ağaç olarak tescil edilmesi amacıyla başvuruda bulunulacağı kaydedildi.

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde belediye öncülüğünde ve Darmstadt Pülümür’ü Destekleme Derneğinin katkısıyla Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği, Ankara Üniversitesi Fen ve Eczacılık Fakültesi ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi akademisyenleri tarafından 13 ile 19 Haziran tarihleri arasında arazi çalışmaları yapıldı. İlçenin bitki envanteri, sürüngenleri ve anıt ağaçlarının tespit edilmesi amacıyla gerçekleştirilen arazi çalışmasında bir köyde 700 yaşında ardıç ağacının yanı sıra Türkiye’de şu ana kadar görülmüş gövdesi en geniş ceviz ağacı da tespit edildi. 9 metre 22 santimetre gövde çapına sahip ceviz ağacının tespitiyle bu türün Anadolu’nun doğal türlerinden biri olduğu da teyit edilmiş oldu.



"Ceviz Anadolu'nun doğal türlerinden"

Ceviz ağacı hakkında bilgi veren Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği üyesi orman yüksek mühendisi Ahmet Demirtaş, "Bizim eski literatürde cevizin aslında Anadolu’nun yabancı bir türü olduğu, dışarıdan getirip çoğaltıldığı bilinirdi. Ama son yıllardaki araştırmalar cevizin Hakkari’den Tunceli’ye kadar olan bölgede doğal olarak yetiştiği de saptanmış oldu. Dolayısıyla Anadolu’nun doğal türlerinden birisi ve uzun ömürlü. Meyvesinden, odunundan yararlandığımız bir ağaç türü" dedi.

Ceviz ağacının şu ana kadar görülen en geniş gövde çapına sahip olduğunu ifade eden Demirtaş, "Benim okuduklarımdan, gördüğüm rakamlardan, gözlemlerimden hareketle söylüyorum. Benim duyabildiğim, görebildiğim en geniş çaplı en büyük ceviz. Bu cevizin bugüne kadar yaşamasını sağlayan köy halkına teşekkür etmek lazım” diye konuştu.

İlçedeki ceviz potansiyeli hakkında da bilgi veren Demirtaş, “Benim gözlemlerime göre Pülümür’ün hemen hemen cevizin bulunması vadisi, köyü, bir yerleşim alanı yok. Her bölgede ceviz çok yaygın olarak yetişiyor. Zaten her alanda fidanlarının, yeni bireylerinin görülmüş olması buranın doğal yetişme ortamı olduğunu gösteren bir durum. Yani Hakkari ile burası Van, Hakkari, Tunceli bu bölge cevizin doğal olarak yetiştiği bölge" şeklinde konuştu.



Anıt ağaçların tescili için çalışma başlatılacak

Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun, çalışma sonucunda tespit edilen anıt ağaçların tescili için çalışma başlatacaklarını söyledi. Başkan Tosun, "Bölgemizde ceviz, ardıç, meşe ağaçları çok yaygın. Bu çalışmayla yıllanmış ağaçların olduğunu tespit etmiş olacaktık. Geçen yapılan çalışmada 700 yıllık ardıç ağacına denk gelindi. Ayrıca gövdesi en geniş olan ceviz ağacı tespit edildi. Bu çalışmalarımız bittikten sonra bunların tescilini yapmayı planlıyoruz. Ankara Üniversitesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nden hocalarımız çalışmaya katıldı. Çok verimli bir çalışma oldu. Ben hepsine tek tek teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

3 yıl önce başlatılan çalışmanın önümüzdeki süreçte devam edeceği belirtildi.

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