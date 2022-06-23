Tunceli’de kaçak avlanma denetimleri

Tunceli’de Munzur Vadisi Milli Parkında balık avcılığı yapan 2 kişi hakkında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'na muhalefetten işlem yapılırken 2 adet oltaya el konuldu.
Yangın riski ve kontrolsüz kullanımların engellenmesi amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü ekipleri jandarma personeli ile birlikte Munzur Vadisi Milli Parkında koruma ve denetim uygulamaları gerçekleştirdi. Kurallara uymayan milli park ziyaretçileri uyarıldı. Munzur Vadisi Milli Parkında balık avcılığı yapan 2 kişi hakkında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldığı ve 2 adet tırıvırı (paraşüt) oltaya el konulduğu kaydedildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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