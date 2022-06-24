Elazığ'da görevli öğretmenler Çemişgezek’i gezdi

Elazığ'da görev yapan 35 öğretmen, yıl sonu semineri etkinlikleri çerçevesinde, Tunceli'nin Çemişgezek ilçesini ziyaret etti.

Sabah saatlerinde Çemişgezek ilçesine varan eğitimci grup, ilk olarak Osmanlı dönemine ait tarihi Tağar köprüsünü gezdi. Ardından Urartu ve Selçuklular dönemine ait tarihi mekanları gezen öğretmenler, ilçenin yanı başında akan Tağar çayının doğal ortamında vakit geçirerek, burada bir dizi etkinlik yaptı.

Geziye katılan öğretmenler, Çemişgezek ilçesinde güzel bir gün geçirdiklerini, bir sonraki gezi planlarını yine Çemişgezek ilçesine yapabileceklerini belirtti.

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