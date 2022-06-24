Tunceli’de trafik kazası: 2 yaralı

TunceliErzincan karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, Pülümür Çayı’na uçmaktan ağaçlar sayesinde kurtuldu. Ters dönen araçta sürücü ve yanındaki bir kişi yaralandı.
Kaza, TunceliErzincan karayolu 42. kilometresinde bulanan Zağge mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 27 FZ 262 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ters döndü. Pülümür Çayı’na uçmaktan ağaçlar sayesinde kurtulan araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, 2 yaralıyı ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.