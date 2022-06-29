CHP Tunceli Milletvekili Şaroğlu: ''Pertek köprüsü acil ihtiyaç''

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, Pertek köprüsüne acil ihtiyaç olduğunu, köprünün yapımına bir an önce başlanması gerektiğini söyledi.

CHP Tunceli Milletvekili Şaroğlu, Elazığ ve Tunceli sınırından geçen Fırat Nehri üzerine köprü yapılmasının acil ihtiyaç olduğunu kaydetti. Şaroğlu, Elazığ ve Tunceli illerine ulaşımın feribotlarla sağlandığını ancak artan trafik akışıyla birlikte feribotların talebe cevap veremediğini ifade etti. Şaroğlu, "Günlük 3 bin araç geçişi var, özellikle yaz aylarında kilometrelerce kuyruk oluşuyor. Feribota binmek için uzun kuyruklar ve saatlerce beklemeler yaşanıyor. İnanılmaz şekilde mağduriyetler oluyor. Pertek yolunun yapılması doğru bir projeydi. TunceliPertek, PertekElazığ yolunun yapılması doğru bir projeydi. Bu yol güneyden kuzeye bağlantı yolu olarak planlanmıştı. Bu yolun ikinci ayağının Pertek köprüsünün yapılması ihtiyacı son derece acil bir hale geldi. Güneykuzey aksının bağlanmasından kaynaklı Pertek köprüsüne acil ihtiyacımız var'' dedi.

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