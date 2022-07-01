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Ömrünü ağaçlara adadı, 38 yılda köyün çehresini değiştirerek 30 bin ağaç dikti 38 yılda diktiği 30 bin fidanla köyün ‘Toprak Dedesi’ oldu Tunceli’de alkışlanacak hareket, 38 yılda 30 bin ağaç dikti

İHA

Ömrünü ağaçlara adadı, 38 yılda köyün çehresini değiştirerek 30 bin ağaç dikti 38 yılda diktiği 30 bin fidanla köyün ‘Toprak Dedesi’ oldu Tunceli’de alkışlanacak hareket, 38 yılda 30 bin ağaç dikti

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesine bağlı Savuk köyünde ikamet eden İsmail Çelik, sadece bir tane ardıç ağacının olduğu köye 38 yılda 30 bin ağaç dikerek köyün çehresini değiştirdi.
Tunceli’nin Çemişgezek ilçesine bağlı Savuk köyü Keban Barajının yapılmasının ardından sular altında kaldı ve köy farklı bir alana taşındı. Savuk köyünde ikamet eden İsmail Çelik, köyüne 38 yılda diktiği 30 bin adet fidanla adeta köyün ‘Toprak dedesi’ oldu. Köyün ilk zamanlarında sadece bir ardıç ağacı olduğu ve ondan dolayı köye yerleşmek üzere ve dinlenmek isteyen vatandaşların ardıç ağacı altında oturduklarını gören Çelik, içindeki doğa sevgisi ve vatandaşların da yardımıyla 30 bin adet ağaç dikti. Ağaç ekimine halen daha devam eden Çelik, “Ben ağacı kesmek için değil dikmek için çabalıyorum” dedi.

1 ağaçtan 30 bin ağaca
Köylerinin 1974 yılında yapımına başlanan Keban Barajının açılmasının ardından suların altında kaldığını ve yeni köylerinin kurulduğunu aktaran İsmail Çelik, "1983 yılında köyümüzü buraya taşıdık. Köyümüzü buraya taşıdıktan sonra ağaçlandırma çalışması başladı ve bu çalışma esnasında çam fidanlarına bir merakım oldu. Ondan dolayı 10 bin adet çam fidanı diktim ondan sonra da 15 bin adede yakın badem ağacı diktim. Bu esnada köyümüz de halen ağaç dikmeye devam ediyoruz. Köyümüzün ağaçlandırması sırasında dönemin Orman Bölge Müdürü geldi ağaçlandırma çalışmamızı gördükten sonra bizlere bir kamyon çam fidanı gönderdi. Neticede şuan da köyümüzde 30 bine yakın ağaç dikilmiş durumda çalışmalarımız halen daha devam ediyor. Köyümüzde daha önce hiç ağaç yoktu. Köye yerleşim başladığı zaman sadece bir tane ardıç ağacı vardı o ağacın altında yemek yerdik başka da ağacımız yoktu. Sonradan başlatılan çalışma neticesinde ağaç sevdamız başladı. Bende daha önceden de ağaç sevdası vardı ben ağaçları çok seviyorum. Bir tane ağaç kesmek değil de daha fazla ağaç dikmek için uğraşıyorum" diye konuştu.

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