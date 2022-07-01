`FETÖ´ yalanıyla 1 milyon TL´lik telefon dolandırıcılığına 2 tutuklama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

`FETÖ´ yalanıyla 1 milyon TL´lik telefon dolandırıcılığına 2 tutuklama

DHA

`FETÖ´ yalanıyla 1 milyon TL´lik telefon dolandırıcılığına 2 tutuklama


Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ´nin de aralarında bulunduğu 4 ilde telefonla aradıkları 7 kişiyi, kendilerini savcı, hakim ve polis olarak tanıtıp 'FETÖ soruşturmasına isimlerinin karıştığı yalanıyla korkutarak 1 milyon TL dolandırdığı iddia edilen Suriye uyruklu 3 şüpheliden 2´si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini telefonla arayan kişiler tarafından dolandırıldıklarını iddia eden 2 vatandaşın ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, telefonda kendilerini savcı, hakim ve polis olarak tanıtıp, `İsminiz FETÖ soruşturmasına karıştı´ yalanıyla korkutarak dolandırıcılık yapan şüphelilerin, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından yapılan incelemede Suriye uyruklu olduklarını tespit etti. Yaklaşık 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından 3 şüpheli, Şanlıurfa´nın Akçakale ilçesinde yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelilerin, Tunceli, Mersin'in Tarsus ilçesi, Kilis ve Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 7 kişiyi toplam 1 milyon TL dolandırdığı tespit edildi.
Yakalanmamak için sürekli olarak GSM hattı değiştiren şüphelilerin ikna edemedikleri ve kendilerini şikayet edeceğini söyleyen kişilere küfredip hakarette bulundukları, bu kişilere tesadüfen evlerinin yanından geçen ambulans ve polis araçlarının çıkardığı siren seslerini dinlettikleri tespit edildi.
25 KİŞİNİN DOLANDIRILMASI ÖNLEDİ
Şüphelilerin aralarında yaptıkları görüşmelerde, mağdurlara 'Keriz', kazandıkları paralara 'Çorba', kurguladıkları terör operasyonlarına 'Çatlatmak', bulundukları suç merkezlerine ise 'Atölye' diyerek şifreli konuştukları anlaşıldı.
Üzerlerinde bir miktar uyuşturucu maddeyle yakalanan şüpheliler, Tunceli'ye getirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Yapılan teknik takip sırasında polis ve jandarma ekiplerinin dolandırılmak istenen 25 kişiye ulaşıp mağdur olmalarının engellendiği belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM
2022-07-01 12:33:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

FETÖ yalanıyla 1 milyon liralık vurgun yapan 3 şüpheli yakalandı Şahıslara 'Keriz', kazandıkları paralara 'Çorba', kurguladıkları terör operasyonlarına 'Çatlatmak', suç merkezlerine ise 'Atölye' şifrelemesi
YEREL HABERLER FETÖ yalanıyla 1 milyon liralık vurgun yapan 3 ...
Ömrünü ağaçlara adadı, 38 yılda köyün çehresini değiştirerek 30 bin ağaç dikti 38 yılda diktiği 30 bin fidanla köyün ‘Toprak Dedesi’ oldu Tunceli’de alkışlanacak hareket, 38 yılda 30 bin ağaç dikti
YEREL HABERLER Ömrünü ağaçlara adadı, 38 yılda köyün çehresini ...
Tunceli’de 30 Haziran Koruyucu Aile Günü yürüyüşü
YEREL HABERLER Tunceli’de 30 Haziran Koruyucu Aile Günü yürüyüşü
CHP Tunceli Milletvekili Şaroğlu: ''Pertek köprüsü acil ihtiyaç''
YEREL HABERLER CHP Tunceli Milletvekili Şaroğlu: ''Pertek köprüsü ...
Tunceli'de bitki envanteri çıkarılıyor
YEREL HABERLER Tunceli'de bitki envanteri çıkarılıyor
Tunceli’de hasadına başlanan arpa, çiftçinin yüzünü güldürdü
YEREL HABERLER Tunceli’de hasadına başlanan arpa, çiftçinin yüzünü ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.