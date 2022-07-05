Tunceli’de 'Tarımda Tasarruflu Su Kullanma' eğitimleri verildi

Kopenhag'da saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Tunceli’de çiftçilere yönelik olarak 'Tarımda Tasarruflu Su Kullanma' eğitimleri verildi.

Tunceli Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “İklim değişikliğinin tarımsal üretim üzerindeki olumsuz etkilerini minimize etmek için çalışmalarımız sürüyor. Bu çerçevede su kıtlığı, taşkın veya kuraklık gibi temel sorunların bertaraf edilmesinde suyun ve su kaynaklarının yönetimi, basınçlı sulama sistemlerinin kullanımı önemlidir. Ayrıca etkin su kullanımı hakkında hem üreticilerimizin hem de toplum bilincinin yükseltilmesi amacıyla il ve ilçe müdürlüğümüz teknik personellerince kent genelinde Tarımda Tasarruflu Su Kullanma eğitimleri verildi” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.