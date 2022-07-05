Tunceli´de otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

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Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ´de, şarampole devrilen ve bir düğün salonunun demir çitlerine takılarak duran otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Mameki Köprüsü mevkinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Otomobil, bir düğün salonunun demir çitlerine takılarak durdu. Otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla otomobilden çıkarılarak, ilk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi´ne götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2022-07-05 16:47:18



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