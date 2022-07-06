Peri Bacaları değil 'Gelin Kayalıkları'

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde Tağar Çayı bitimi Keban Baraj Gölü girişinde bulunan Gelin Kayalıkları, Peri Bacalarına benzerliğiyle dikkat çekiyor.

Çemişgezek ilçesinde Tağar Çayı bitimi Keban Baraj Gölü girişinde bulunan kaya oluşumları dikkat çekiyor. İlçe halkı tarafından 'Gelin Kayaları' olarak adlandırılan oluşum, Peri Bacalarını andırıyor. Son zamanlarda kayalar, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi. Bölge halkı restorasyon yapılarak kayaların turizme kazandırılmasını bekliyor.

Gelin Kayaları hakkında bilgi veren vatandaşlardan Ömer Faruk Tek, “Tağar Çayının bitimi Keban Baraj Gölüne bitişik olan kısımda Çemişgezek ilçesinde Gelin Kayalıkları olarak adlandırılıyor. Gelin Kayalıkları Peri Bacalarına benziyor. Son zamanlarda burası bayağı bir vatandaşların ilgi odağı olmuş durumda. Zaten fotoğrafçılar ve turistlerin ilgi odağı haline gelmiş durumda. Burada doğa severler gelip ziyaret ediyorlar. Peri Bacalarının aynısı diyemeyiz ama çok benzerlikleri var. Çünkü bu binlerce yılda gelişen bir durum. Çemişgezek’te en çok mustarip olduğumuz konu doğal güzellikleri falan harika ama restorasyon çalışmaları yok. Eğer o da olursa çok güzel olacaktır" dedi.

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