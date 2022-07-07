Tunceli Valiliği, boğulma tehlikesine karşı uyardı

Tunceli Valiliği, artan sıcaklarla birlikte vatandaşları boğulma tehlikesine karşı uyardı.

Valilik tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Ovacık ve Pülümür Nehirlerimizin debilerinin yüksek olması, akıntı hızının fazla olması ve yaz mevsiminde olmamız sebebiyle boğulma vakalarında artış yaşanmaktadır. Suyun kaldırma kuvvetinin düşük seviyede olduğu ayrıca bataklık ve su altındaki cisimlerine takılmaların yaşanabileceği Keban Baraj Gölü üzerinde yüzmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın muhtemel boğulma vakalarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir” denildi.

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