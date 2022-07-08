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Tiyatro grubundan çevre kirliliğine dikkat çekmek için ilginç eylem Tunceli Belediyesi Tiyatro Grubu, çevre kirliliğine dikkat çekmek için sokak performansı sergiledi

İHA

Tiyatro grubundan çevre kirliliğine dikkat çekmek için ilginç eylem Tunceli Belediyesi Tiyatro Grubu, çevre kirliliğine dikkat çekmek için sokak performansı sergiledi

Tunceli Belediyesi Tiyatro Grubu, kentteki çevre kirliliğine dikkat çekmek için ilginç bir eylem gerçekleştirdi. Grup üyeleri vücutlarına bağladıkları çöplerle kent meydanında gezerek kirliliğe dikkat çekti.
Tunceli’de son zamanlarda başta Pülümür ve Ovacık vadileri olmak üzere meydana gelen kirlilik olayını protesto etmek için belediye tiyatro grubu ilginç bir eylem gerçekleştirdi. Vücutlarına çöpler bağlayan grup üyeleri kent merkezinde gezerek, “Lütfen çöplerimizi yere atalım” şeklinde manalı cümleler sarf etti. Çalgılar ve düdüklerle kirliliğe dikkat çeken grup üyelerine vatandaşlar da destek verdi.
Eylemin sonunda çeşitli oyunlar oynayan açıklama yapan tiyatro grubu yönetmeni Yılmazcan Şare, “Lütfen vicdanı, ahlakı olan hukuka, insanlığa, geleceğe inanan; çocuklarının hatrını bilen gelecek düşü kuran vicdan sahibi hiç kimse çöplerini atmasın. Bunu yıllardır söylüyoruz. Yıllardır topluyoruz. Ancak başkaları sizin çöplerinizi toplamak zorunda değil. Vicdan, merhamet önemli. Yiyip içiyorsanız çöplerinizi çöp konteynerlerine bırakın. Ender bir doğaya sahibiz. Ancak vadilerimiz oldukça kirli. İnsanın vicdanı kanıyor. Buna dur demek lazım” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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