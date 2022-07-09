Tunceli’de rahatsızlanan vatandaş, helikopterle Elazığ’a sevk edildi Yaylada rahatsızlandı, askeri helikopter yardımına yetişti

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Tunceli’nin Hozat ilçesinde mide kanaması geçiren vatandaş, jandarma helikopteri ile alınarak Elazığ’a sevk edildi.

Tunceli’nin Hozat ilçesine bağlı Kozluca köyü Tapik yaylasında M.Ş. isimli vatandaşın mide kanaması geçirmesi üzerine yakınları durumu 112 acil sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Vali Mehmet Ali Özkan’ın talebi üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.Ş. olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından askeri helikoptere taşınarak Elazığ’a sevk edildi.

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