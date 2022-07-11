Tunceli’de araziye tuzaklanan EYP imha edildi

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Tunceli’de araziye tuzaklanmış el yapımı patlayıcı güvenlik güçleri tarafından imha edildi.

Tunceli’de devam eden Eren Abluka7 operasyonu çerçevesinde, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Ovacık ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 1 basma düzenekli EYP ele geçirilirken, EYP düzeneği bomba imha ekiplerince bulunduğu yerde imha edildi.

Bölgede operasyonların devam ettiği öğrenildi.

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