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Bayram tatili için gittikleri Karadeniz gezisinden dönenlerin olduğu minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Tunceli-Erzincan Karayolu´nun Ağlayan Kayalar mevkiinde şarampole devrildi: 3´ü ağır 19 kişinin yaralandığı olay yerine çok sayıda AFAD, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar Tunceli Devlet Hastanesi´ne götürüldü.DHA-Genel Türkiye-Tunceli

2022-07-12 07:57:55



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