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Tunceli´de sıcaklık 40 dereceyi buldu; halk Munzur ve Pülümür çaylarında serinledi

DHA

Tunceli´de sıcaklık 40 dereceyi buldu; halk Munzur ve Pülümür çaylarında serinledi


Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ´de termometreler 40 dereceyi gösterince sıcaktan bunalan kent sakinleri ile yerli ve yabancı turistler, kar sularıyla beslenen Munzur ve Pülümür çaylarına girerek serinledi.  Sıcak havanın etkisini artırarak devam etmesi beklenirken, valilik, özellikle boğulma vakalarına karşı uyarılarda bulundu.
Tunceli el değmemiş doğal güzellikleriyle bölgenin turizm alanlarının başında geliyor. Kent, son yılların en sıcak yazlarından birini yaşıyor. Termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği kentte sıcaktan bunalan Tuncelililer, tatil için kente gelen yerli ve yabancı turistler kar sularıyla beslendiği için soğuk suya ve doğal kuma sahip olan Munzur ve Pülümür çayı kıyısında doğayla iç içe olan doğal plajları doldurdu. Özellikle Almanya, Fransa, İngiltere ve kente komşu olan Elazığ, Erzincan, Diyarbakır´dan gelenler meşe ağaçları ile dağların arasından süzülen berrak Munzur ve Pülümür çaylarında serinliyor. Suya girenlerin bazıları tehlikeye aldırış etmeden yüksekten buz gibi soğuk suya atlarken, kimileri de şezlonglarda güneşlenmeyi tercih etti. 
Tatil için Fransa´dan Türkiye´ye gelen ve Ovacık yolu üzerinde Munzur Vadisi Milli Parkı girişinde yer alan Kemerbel mevkinde suya girerek serinleyen Fatma Piya Yoltay, Antalya, Marmaris veya Muğla yerine Tunceli´yi tercih ettiğini belirterek, "Burası benim güzel memleketim, burayı çok seviyorum. Munzur suyu çok temiz ve buz gibi. İnsan yaz aylarında üşüyor resmen. Doğası, havası temiz. O yüzden her yıl yaz aylarında geliyorum" dedi.
Erzincan´dan gelen Ümit Çılgın ise, "Her yıl Marmaris, Antalya ve Bodrum´da tatil yapıyorduk ama bu yıl Tunceli´yi tercih ettik. Suyu buz gibi ve insanı dinç tutuyor. Şu an sıcaklık 40 dereceyi gösteriyor ama suya bir kere girip çıkıyorsun insanı eksi derecelere kadar düşürüyor sanki" diye konuştu. 
VALİLİK UYARDI
Sıcak havanın etkisini artırarak devam etmesi beklenirken, Valilik, özellikle boğulma vakalarına karşı uyarıda bulundu. Valilik açıklamasında, "Ovacık ve Pülümür çaylarımızın debilerinin yüksek olması ve akıntı hızının fazla olması; boğulma vakalarının sık yaşanmasına sebep olmaktadır. Vatandaşlarımızın boğulma vakalarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir. Olası boğulma vakalarının önüne geçmek için Ovacık ve Pülümür vadilerimizde tesisleşmenin olduğu alanlar dışında yüzmeyelim" denildi. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM
2022-07-17 14:26:57

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