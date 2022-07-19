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Munzur Festivali'ndeki bazı etkinliklere izin verilmedi; başkan tepki gösterdi

DHA

Munzur Festivali'ndeki bazı etkinliklere izin verilmedi; başkan tepki gösterdi


Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ Valiliği, 2124 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek 20. Munzur Kültür ve Doğa Festivali kapsamında planlanan Grup Yorum ile Grup İsyan Ateşi konserleriyle Sanat Sokak ile Kışla Meydanı arasındaki yürüyüşe `Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa´ uygun olmadığı gerekçesiyle izin vermedi. Karara ilişkin basın açıklaması yapan Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, "Festival programında yer alan etkinlikleri değiştirmeden fiili ve meşru olarak programımızı uygulamaya devam edeceğiz" dedi.
Tunceli Belediyesi tarafından düzenlenen 20. Munzur Kültür ve Doğa Festivali 21-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Valilik, festival kapsamında sahne alması planlanan Grup Yorum ve Grup İsyan Ateşi konserlerine `Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa´ uygun olmadığı gerekçesiyle, Moğultay Mahallesi Sanat Sokak´tan Kışla Meydanı´na yapılacak olan yürüyüşe de `2022 yılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Güzergahı´na uymadığı gerekçesiyle izin vermedi. Ayrıca, konserlerin düzenleneceği stadyumun da o tarihlerde `Bakım ve onarım çalışması´ olacağı gerekçesi ile uygun olmadığı belirtildi.
`KABUL ETMİYORUZ´
Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, aralarında Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, ilçe belediye başkanları, bazı sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcilerinin bulunduğu bir grupla belediye binasında konuya ilişkin basın açıklaması yaptı. Maçoğlu, "Festival programının içeriğine ilişkin bilgilendirmeyi ve oluşan tertip komitesinin bilgilerini 30.06.2022 tarihinde mülki idare amirliğine iletmiştik. 18 Temmuz tarihinde Valilik makamınca tertip komitesi başkanlığına gönderilen yazıyla kısmi yasaklamalar olduğu tarafımıza bildirilmiştir. Yapılan bildirimde stadyumun tadilatta olduğu, pansiyonların eğitim-öğretime hazır hale getirilmesi için süren onarımlar, yoksulluğa, yozlaşmaya, asimilasyona, doğa katliamlarına karşı yürüyüş ile basın açıklamasının yasaklandığı ve Grup Yorum ile Grup İsyan Ateşi´nin konserlerine izin verilmeyeceği ifade edildi. İki müzik grubuna uygulanan yasak keyfidir. Öte yandan ilimize gelecek olan on binlerce insanın stadyumda müzik dinlemesinin engellendiği, Atatürk Mahallesi´ndeki minibüs esnafı ve diğer esnafın ekonomik olarak faydalanacağı, konser etkinliklerinin yasaklanması bu insanların cezalandırılması anlamına gelmektedir. Tarafımızca stadyumda şu an için bir tadilat-bakım çalışması da gözlemlenmemektedir. Adı geçen Grup Yorum ve Grup İsyan Ateşi´nin bundan önce birçok yerde konser verdikleri, çeşitli etkinliklerde dinleti sundukları bilinmektedir. Keyfi kararlarla müzik gruplarının, halk sanatçılarının dinleyicisiyle buluşmasının engellemesini kabul etmiyoruz. Daha önce planlandığı şekilde Grup Yorum ve Grup İsyan Ateşi de Seyit Rıza Meydanı`nda kurulacak sahnede halkın ezgilerini söyleyeceklerdir. Yürüyüşün engellenmesi yozlaşmaya, madenciliğe, doğa katliamlarına karşı protesto hakkının engellenmesi demektir. Yürüyüşümüzü planladığımız şekilde aynı gün ve aynı saatte gerçekleştireceğiz" diye konuştu.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA YAPILDI
Tunceli Valiliği de Belediye tarafından düzenlenecek festival ile ilgili resmi Twitter hesabından açıklama yaptı. Açıklamada getirilen yasakların nedenleri şöyle sıralandı:
"Valiliğimizce, ilimizde düzenlenecek olan festivalin huzur ve güven ortamında gerçekleşmesi amacıyla ilgili mevzuat çerçevesinde aşağıdaki tedbirlerin alınması kararlaştırılmıştır. 
Bu kapsamda `Grup İsyan Ateşi´ ve `Grup Yorum´ isimli müzik gruplarının il sınırları içerisinde toplu veya bireysel olarak düzenleyeceği konser, müzik dinletisi vb. adı altında gerçekleştireceği her türlü etkinliğe 2911 sayılı Toplantı Gösteri Yürüyüş Kanununun 17. Maddesi ve 5442 sayılı il idaresi kanunun 1l C maddesi kapsamında müsaade edilmemesine karar verilmiştir. Ayrıca festival programı dahilinde ilimiz Moğultay Mahallesi Sanat Sokak´tan Kışla Meydanı istikametine doğru yapılmak istenilen yürüyüş güzergahı 2022 yılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Güzergah Planı içerisinde yer almadığından uygun görülmemiştir. 
İl Merkezimiz ve ilçelerimizde 4 gün boyunca sürecek festival programlarının geri kalan kısımlarında herhangi bir kısıtlamaya gidilmemiştir. 
Halkımızın huzur ve güvenliği için festival süresince gereken tüm tedbirler Valiliğimizce alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM
2022-07-19 17:18:32

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