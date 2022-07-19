Tunceli'de teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

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TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'nin Hozat ilçesinde jandarmanın arazi taramasında ormanda teröristlere ait mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından 28 Nisan'da başlatılan 'Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu' operasyonu, 622 personel ve 40 operasyonel timle sürüyor. Hozat ilçesi kırsalında patlayıcı bulma konusunda eğitimli köpekler ve insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen arazi taramasında ormana saklanan 2 el bombası, uzun namlulu tüfeğe ait 60 mermi ve 2 şarjör ele geçirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2022-07-19 17:55:54



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