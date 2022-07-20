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Çocuklarına örnek olmak için yola çıkan balıkçı iki üniversite kazandı Tunceli'de balıkçılık yaparak ailesinin geçimini sağlayan Mustafa Güler, teknede ders çalışarak iki farklı üniversite kazandı Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Bölümü'nü bitiren Güler, şimdi de Açıköğretim Fakültesi İlahiyat Bölümü'nün son sınıfında okuyor Güler'in en büyük hedefi ise elektrik elektronik bölümünü kazanmak

İHA

Çocuklarına örnek olmak için yola çıkan balıkçı iki üniversite kazandı Tunceli'de balıkçılık yaparak ailesinin geçimini sağlayan Mustafa Güler, teknede ders çalışarak iki farklı üniversite kazandı Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Bölümü'nü bitiren Güler, şimdi de Açıköğretim Fakültesi İlahiyat Bölümü'nün son sınıfında okuyor Güler'in en büyük hedefi ise elektrik elektronik bölümünü kazanmak

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesine bağlı Sakyol köyünde yaşayan Mustafa Güler, çocuklarına iyi örnek olup okumaları amacıyla teknesiyle bir yandan balık tutup diğer yandan da ders çalıştı. 27 yıl içinde iki üniversite kazanıp birinden mezun olan, diğerini de okumaya devam eden Güler'in en büyük hedefi elektrik ve elektronik bölümünü kazanmak.
2 çocuk babası Mustafa Güler (49, 35 yıl önce baba mesleği balıkçılık işiyle uğraşmaya başladı. Güler, balık sezonu biten dönemlerde ise tarım ve hayvancılıkla uğraştı. Tekne üzerinde bir yandan ders çalışıp bir yandan da balık tutan Güler'in zorlu işi, okuma azminin önüne geçemedi. İleride çocuklarına ve etrafındaki gençlere iyi örnek olmak isteyen Güler, 27 yıl önce Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Bölümü'nü kazandı. Buradaki eğitimini tamamlayan Güler, daha sonra evlenip dünyaevine girdi. Çalışmaya devam eden Güler'in 2 çocuğu oldu. Evlilik öncesinde okuma hayalinin bir bölümünü gerçekleştiren Güler, yaklaşık 4 yıl önce de üniversite sınavına girip Açıköğretim Fakültesi İlahiyat Bölümü'nü kazandı. Hayatının her döneminde çocuklarına örnek bir baba olmak için var gücüyle hem çalışıp hem de okuyan Güler'in en büyük hedefi ise elektrik ve elektronik bölümünü kazanıp bu eğitimi de almak.

Balık sezonu ile birlikte yeniden tekneye çıktı
4 yıldır ilahiyat bölümünü okuyan balıkçı Mustafa Güler, alttan kalan üç dersini de vermesi halinde mezun olacak. Balık sezonunun açılmasıyla birlikte sabahın ilk ışıklarında balık tutmak için teknesine binen Güler, teknesinde bir yandan da ders çalışarak hayali olan elektrik ve elektronik bölümüne hazırlanıyor. Öğrenmek dışında başka bir hedefinin olmadığını belirten Mustafa Güler, "Asıl amacım, eğitim hayatlarını sürdüren iki oğluma ve gençlere örnek olmaktır” dedi.
Yıllardan beri Keban Baraj Gölü'nde balıkçılıkla uğraştığını aktaran Mustafa Güler, "Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Bölümü'nü bitirdim. Şu anda Açıköğretim Fakültesi İlahiyat Bölümü son sınıfta okumaktayım. Alttan 3 dersim kaldı sadece. İş yoğunluğundan dolayı derslere katılamıyorum. İnşallah en kısa zamanda fırsatını bulursam kalan 3 dersimi de vereceğim. Okumanın yaşı yoktur. Ben üniversiteyi bir yere gelmek için okumuyorum. Gençlerimize örnek olsun diye okuyorum. Gençlerimize tavsiyem okusunlar. Bir şeyler öğrenmek için okusunlar, sınıflarını geçmek için değil. Ben çocuklarıma örnek olmak için üniversiteye gidiyorum. Küçük çocuğum beni örnek alıp benimle birlikte ders çalışıyor. Çocuklarım Elazığ merkezde okuyor, ben de işlerimden dolayı köyde kalıyorum. Merkeze çocuklarımın yanına gittiğim zaman küçük oğlum Furkan ile birlikte oturup ders çalışıyoruz. Ben okuduğum zaman o da bana bakıp okuyor. Çok uzun yıllardır balıkçılık ile uğraşıyorum. Günümün çoğu gölün üstünde geçiyor. Balık sezonu bittiği zaman benim kuzular var, onların çobanlığını yapıyorum. Bu uğraşların içerisinde de mutlaka okumaya zaman ayırıyorum. Günde 2 saat de olsa kitap okurum. Gençlere tavsiyem zamanları varken okusunlar, bizim yaşımıza geldikleri zaman fırsat bulamıyorlar" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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