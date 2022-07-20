Kargo paketinde uyuşturucu ele geçirildi

Tunceli’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, kargo paketinde bir miktar esrar ve çok miktarda yeşil reçete hap ele geçirildi.



Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “Emniyet Müdürlüğümüz Narkotik Şube ekiplerince yapılan takipli çalışmalarda, tespit edilen bir şahsa ait kargo paketinde yapılan arama neticesinde; bir miktar esrar ve çok miktarda yeşil reçete hap ele geçirilmiş, söz konusu şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır” denildi.

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