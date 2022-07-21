Tunceli’de bazı caddeler festival nedeniyle araç trafiğine kapatıldı

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Tunceli’de bazı caddeler 20. Munzur Kültür ve Doğa Festivali nedeniyle İl Trafik Komisyonu kararıyla araç trafiğine kapatıldı.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde yapılacak olan Munzur Doğa ve Kültür festivali süresince trafik güvenliğinin sağlanması ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için 21222324 Temmuz 2022 tarihleri arasında Tunceli il merkezi Moğultay Mahallesi, Tunceli Müzesi önüOvacık yolu güzergahında Zarife Hatun Parkının Ovacık yoluna bakan giriş kapısına kadar, Hürriyet Caddesi, Behice Boran Caddesi, Avukat Ali Demir Caddesi İl Trafik Komisyonunun kararı ile araç trafiğine kapatılmıştır. Vatandaşlarımızın alternatif yol güzergahlarını kullanmaları önemle rica olunur” denildi.

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