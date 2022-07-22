Tunceli’de uyuşturucu operasyonu

Temmuz zammı ile polis maaşları belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tunceli’de bir şahsın evine düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ile uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu tespit edilen bir şahsa ait ikamette yapılan adli aramada 140 gram kubar esrar, 80 gram kenevir tohumu ve 1 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.