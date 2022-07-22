Kalp krizi geçiren Tarım ve Orman Müdürü memleketinde toprağa verildi

Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde evindeyken kalp krizi geçiren Tarım ve Orman Müdürü Hasan Doğan, memleketi Tunceli’nin Pülümür ilçesinde toprağa verildi.
Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Pınarhısar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hasan Doğan memleketi Pülümür'de toprağa verildi. Pülümür Cem Evinde düzenlenen cenaze törenine Pülümür Kaymakamı Emrah Uzun, yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.
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