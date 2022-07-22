Tunceli’de bir evde kenevir ele geçirildi

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Tunceli’de merkeze bağlı bir köydeki evde yapılan aramada çok sayıda kenevir bitkisi ele geçirildi.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkeze bağlı köydeki bir evde yapılan aramada çok miktarda kenevir bitkisi ele geçirildi. İkamet sahibi yakalanarak gözaltına alındı.

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