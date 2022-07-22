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Tunceli’de kanadı kırık arı kuşuna jandarma sahip çıktı

İHA

Tunceli’de kanadı kırık arı kuşuna jandarma sahip çıktı

Tunceli’de jandarma ekipleri tarafından bulunan kanadı kırık arı kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
İl Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince TunceliHozat karayolu üzerinde kanadı kırık halde bulunan arı kuşu bulunduğu yerden alındı. Kuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Arı kuşunun tedavisinin ardından doğaya salınacağı kaydedildi.

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