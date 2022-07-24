'Çevreyi kirletmeyin' uyarısında bulundular, bıçakla yaralandılar

Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de, sigara izmaritlerini ve çöplerini yere atan kişiyi uyaran 2 kişi, uyardıkları kişi tarafından bıçakla yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Seyit Rıza Meydanı´nda meydana geldi. İddiaya göre, Diyarbakır'dan Tunceli'ye gezmeye gelen bir kişi, parkta bulunduğu sırada sigara izmaritini ve elinde çöpleri yerlere saçtı. Durumu gören 2 kişi, çöplerini etrafa saçan kişiyi uyardı. Bunun üzerine sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, etrafa çöp saçan kişi, kendisine uyarıda bulunan 2 kişiyi bacağından ve kolundan bıçakladı. Durumu gören çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı 2 kişiyi Tunceli Devlet Hastanesine kaldırırken, polis ise olayın şüphelisini yakalayarak, gözaltına aldı. Hastanede tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan YILDIRIM
2022-07-24 00:35:40
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