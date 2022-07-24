Tunceli’de yaban keçileri görüntülendi

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Tunceli’de koruma altında bulunan yaban keçileri görüntülendi.

Munzur Vadisi Milli Parkı’nda koruma altında bulunan yaban keçileri karınlarını doyururken görüntülendi. Uzun süre görüntülenmelerine aldırış etmeden karınlarını doyuran yaban keçileri, daha sonra zirvelere doğru giderek gözden kayboldu.

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